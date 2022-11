Polizei Bielefeld

POL-BI: Diebstahl während Ladevorgang

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Sieker-

Ein Täter nutzte am Mittwoch, 16.11.2022, das Entladen einer LKW-Ladung, um Wertsachen des Fahrers zu stehlen.

Ein 60-jähriger Bielefelder fuhr seinen LKW zwecks Entladung gegen 10:55 Uhr rückwärts an die Laderampe eines Discounters an der Detmolder Straße, nahe der Straße Am Ellernkamp. Anschließend begann er den LKW zu entladen. Während der Arbeiten entwendete ein unbekannter Dieb unbemerkt aus dem Führerhaus den Rucksack mitsamt Inhalt.

Gegen 11:45 Uhr stellte der LKW-Fahrer den Diebstahl seines Rucksacks fest und rief die Polizei.

Zeugen, die Hinweise zu dem Täter geben können, werden gebeten, sich an das Kriminalkommissariat 16 unter 0521-545-0 zu wenden.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell