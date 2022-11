Polizei Bielefeld

POL-BI: Sehen und gesehen werden - Checkliste für die dunkle Jahreszeit

Bielefeld (ots)

SR/ Bielefeld - Der Herbst ist da - Regen, Nebel, Dämmerung und Dunkelheit erhöhen das Risiko für Fußgänger und Radfahrer, im Straßenverkehr nicht oder nur sehr schlecht von anderen Verkehrsteilnehmern wahrgenommen zu werden. Die Polizei Bielefeld erinnert deshalb: Sichtbarkeit bringt Sicherheit!

Bedenken Sie, dass eine dunkel gekleidete Person in der Dämmerung erst sehr spät gesehen wird. Mit dunkler Kleidung sind Personen erst aus etwa 25 Metern für Autofahrer sichtbar. Der Anhalteweg eines Autos bei 50 km/h beträgt jedoch circa 28 Meter, so dass das Auto im Ernstfall also nicht rechtzeitig zum Stehen kommt. Eine hell gekleidete Person ist aus einer Entfernung von etwa 40 Metern erkennbar. Eine Person mit Reflektoren wird sogar schon aus circa 150 Metern Entfernung gesehen. Autofahrer können rechtzeitig anhalten - es bleibt ein lebensrettender Sicherheitsabstand.

Deshalb empfiehlt die Polizei Bielefeld gerade Fußgängern und Radfahrern, darauf zu achten, dass sie von anderen Verkehrsteilnehmern gut gesehen werden. Besonders gut sichtbar sind Westen, Armbinden und Anhänger aus reflektierendem Material oder quer und längs angebrachte Streifen auf der Bekleidung. Wichtig ist eine gleichmäßige Verteilung rund um den gesamten Körper, damit die 360-Grad-Sichtbarkeit gewährleistet ist. Retroreflektierende Materialien wirken besonders gut, wenn sie sich an Armen und Beinen befinden und so die menschlichen Bewegungen leichter erkennen lassen. Autofahrer können anhand des Bewegungsmusters dann auch besser erfassen, in welche Richtung man läuft.

Ampeln, Fußgängerüberwege und Querungshilfen sind der sicherste Weg über die Straße, dafür lohnt sich auch ein kleiner Umweg. Die Straße sollte auf dem kürzesten Weg überquert werden. Schlecht einsehbare Stellen, zum Beispiel zwischen geparkten Fahrzeugen oder hinter Sichthindernissen, sind als Überweg ungeeignet.

Checkliste für die dunkle Jahreszeit:

- Tragen Sie als Fußgänger und Radfahrer keine dunkle Kleidung, sondern kleiden Sie sich hell. - Noch wirksamer sind reflektierende Materialien - eingearbeitet in die Kleidung oder zusätzlich als Reflexbänder oder "Blinkies". - Benutzen Sie vorhandene Überwege, um die Straße sicher zu überqueren! Ein kleiner Umweg kann Leben retten! - Seien Sie aufmerksam und beobachten Sie den Verkehr! - Verlassen Sie sich nicht darauf, gesehen zu werden!

