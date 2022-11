Polizei Bielefeld

POL-BI: Schwerer Verkehrsunfall auf der Autobahn A33. 1 Person eingeklemmt

Bielefeld (ots)

Scn / Am Mittwochabend den 16.11.2022, gegen 16:32 Uhr, kam es auf der BAB 33 in Fahrtrichtung Brilon, zwischen der Anschlussstelle Etteln und dem Autobahnkreuz Bad Wünnenberg zu einem schweren Verkehrsunfall mit Personenschaden. Aufgrund der Baustelle auf der BAB 44 in Richtung Kassel und des hohen Verkehrsaufkommens, kam es auf der rechten Fahrspur der A 33 zu einer Staubildung. Eine 21-jährige Frau aus Werl war mit ihrem PKW VW Up auf der rechten Spur auf den Stau zugefahren. Am Stauende musste die Frau dann ihren PKW abbremsen und hinter einem dort stehenden Sattelzug warten. Ein 58-jähriger Mann aus Burghaun war mit seinem PKW Audi A 6 ebenfalls auf der rechten Fahrspur in Richtung Brilon unterwegs. Der Mann übersah die am Stauende wartende Frau und fuhr anschließend mit seinem PKW ungebremst in das Heck des VW Up. Die Frau wurde anschließend mit ihrem PKW unter den Auflieger des vor ihr wartenden LKW geschoben. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Motor ihres PKW in den Fahrgastinnenraum gedrückt. Der auffahrende PKW war nach dem Aufprall auf die linke Fahrspur geschleudert und danach ebenfalls nicht mehr fahrbereit. Die eingeklemmte Frau konnte lebend, aber schwerstverletzt, aus ihrem PKW von der Feuerwehr befreit werden. Ein zunächst angeforderter Rettungshubschrauber wurde wieder abbestellt und die Frau mit dem Rettungswagen in ein Paderborner Krankenhaus transportiert. Der schwerletzte Audi Fahrer wurde ebenfalls mit dem Rettungswagen in ein Paderborner Krankenhaus transportiert. Der Fahrer des Sattelzuges blieb unverletzt. Die Fahrbahn in Richtung Brilon wurde für die Dauer der Rettungsmaßnahmen und der Unfallaufnahme, für ca. drei Stunden voll gesperrt. Der Verkehr in Richtung Brilon wurde deshalb in Höhe der Anschlussstelle Borchen abgeleitet. Zeitweise kam es vor dem Autobahnkreuz Bad Wünnenberg zu einem Rückstau von 10 Kilometern. An den beteiligten Fahrzeugen entstand ein Gesamtsachschaden von ca. 50 000 Euro.

