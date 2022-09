Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Unfallflucht, Zeugenhinweise erbeten

Offenburg (ots)

Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer soll am Mittwoch zwischen 10:20 Uhr und 13:30 Uhr einen am Kronenplatz abgestellten schwarzen Peugeot beschädigt haben. Mutmaßlich beim Ausparken aus einer Parklücke soll der oder die Unbekannte mit dem ordnungsgemäß am Seitenrand geparkten Peugeot kollidiert sein. Ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von rund 2.000 Euro zu kümmern, entfernte sich der Verursacher von der Unfallörtlichkeit. Mögliche Zeugen des Vorfall werden gebeten, sich mit den Beamten des Polizeireviers Offenburg unter der Rufnummer: 0781 21-2200 in Verbindung zu setzen.

