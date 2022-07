POL-PDKL: Schlägerei unter Kerwebesucher

Obermoschel (Donnersbergkreis) (ots) - Am frühen Donnerstagnachmittag wurde ein Kind bei einem Verkehrsunfall am Marktplatz leicht verletzt. Der 10-jährige Junge fuhr mit seinem Fahrrad aus der Borngasse auf den Marktplatz und stieß dort mit einem PKW zusammen, der seine Vorfahrt missachtete. Beim Sturz verletzte er sich leicht, wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht und dort ambulant behandelt. An beiden ...

