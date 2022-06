Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Verkehrsunfall unter Beteiligung eines Traktors

Schönenberg-Kübelberg (ots)

Gestern Morgen ereignete sich in der Straße "In der Hohl" ein Verkehrsunfall. Ein 58-jähriger Mann war mit seinem Traktor samt Arbeitsmaschine unterwegs, als sich Letztere in Höhe der Einmündung Burgstraße von dem Traktor löste und anschließend mit dem nachfolgenden Fahrzeug einer 52-jährigen Fahrerin kollidierte. Durch den Aufprall wurde das Fahrzeug der 52-Jährigen ebenfalls auf ein dahinter befindliches Fahrzeug geschoben. Das Fahrzeug der 52-Jährigen war aufgrund der Beschädigungen im Frontbereich nicht mehr fahrbereit. Die Fahrerin wurde vorsorglich durch einen verständigten Rettungswagen ins Krankenhaus verbracht. Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 7000,-EUR.|pikus

