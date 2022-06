Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Versuchter Enkeltrick

Aschbach (ots)

Zu einem versuchten Enkeltrickbetrug ist es am Dienstagnachmittag in Aschbach gekommen. Die 71-jährige Geschädigte wurde von ihrer angeblichen Enkelin angerufen und gab vor in einer Notlage zu sein. Um sich aus der Notlage, Festhalten durch die Polizei, nun freizukaufen sollte die Geschädigte Schmuck und Bargeld nach Kaiserslautern bringen. Die Geschädigte wurde zurecht misstrauisch und handelte richtig. Das Gespräch wurde beendet und die nächsten Angehörigen wurden über den Anruf informiert. Einen Tag später erfolgte dann die Anzeigenerstattung bei der Polizei. pilek

