Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Brandmeldealarm mit Einbruch

Offenburg (ots)

Ein anfänglich ausgelöster Brandmeldealarm in der Stadtbibliothek entpuppte sich am Montagabend als unvollendeter Einbruch. Der Alarm wurde durch einen handausgelösten Brandmelder verursacht. Dieser musste zunächst gemeinsam mit Kräften der freiwilligen Feuerwehr ausfindig gemacht werden. Hierbei bemerkten die Beamten des Polizeireviers Offenburg ein offenstehendes Fenster am Hintereingang des Gebäudes und in ungefähr 100 Meter Entfernung eine Person, welche sogleich wegrannte und unerkannt entkam. Nach aktuellem Kenntnisstand wurde nichts entwendet.

