Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: B 423 Alleinunfall mit schwer verletztem Kradfahrer

Glan-Münchweiler (ots)

Am Dienstag den 29.06.2022 kam es gegen 15:52 Uhr auf der B 423 bei Glan-Münchweiler zu einem Alleinunfall mit einem Krad. Ein 22-jähriger Motorradfahrer kam in einer Rechtskurve von der Fahrbahn ab und kam letztlich nach mehreren Metern in einem anliegenden Feld zum Still-stand. Der Kradfahrer erlitt schwere Verletzungen. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber abtransportiert. Im Zeitraum der Unfallaufnahme war die B 423 vor Ort gesperrt. Rettungskräfte, Feuerwehr und Polizei waren vor Ort im Einsatz. |pikus

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell