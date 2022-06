POL-PDKL: Roller manipuliert und ohne Fahrerlaubnis unterwegs

Nanzdietschweiler (ots) - In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurden in Nanzdietschweiler mehrere abgestellte PKWs geöffnet und durchwühlt. Hierbei wurden durch den oder die Täter auch einzelne Gegenstände entwendet. In der Kreuzhofstraße wurde von einem Grundstück u.a. ein Anhänger gestohlen. Aus einer Garage im Eichenweg wurden zwei E-Bikes sowie ein Gartengerät entwendet. Im Laufe des Morgens konnte ein Quad ...

