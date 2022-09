POL-OG: Durmersheim - Radfahrer alleinbeteiligt gestürzt

Offenburg (ots) - Ein noch unbekannter Einbrecher gelangte in der Zeit zwischen Mittwoch, 21:45 Uhr und Donnerstag, 11 Uhr durch Aufbrechen eines Fensters in eine Gaststätte in der Badstraße. In Inneren soll der Dieb eine Kasse bei der Theke umgeschmissen und das Wechselgeld in noch unbekannter Höhe mitgenommen haben. An zwei Fenstern konnten Aufbruchspuren festgestellt werden. Ob der mit einer Kapuzenjacke bekleidete ...

