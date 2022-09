Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Einbruch in Gaststätte, Hinweise erbeten

Offenburg (ots)

Ein noch unbekannter Einbrecher gelangte in der Zeit zwischen Mittwoch, 21:45 Uhr und Donnerstag, 11 Uhr durch Aufbrechen eines Fensters in eine Gaststätte in der Badstraße. In Inneren soll der Dieb eine Kasse bei der Theke umgeschmissen und das Wechselgeld in noch unbekannter Höhe mitgenommen haben. An zwei Fenstern konnten Aufbruchspuren festgestellt werden. Ob der mit einer Kapuzenjacke bekleidete Täter weitere Gegenstände mitgehen ließ, ist noch Gegenstand der Ermittlungen. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 400 Euro beziffert. Die Beamten des Polizeireviers Offenburg nehmen sachdienliche Hinweis unter der Telefonnummer: 0781-21-2200 entgegen.

/ph

