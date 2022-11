Polizei Bielefeld

POL-BI: Mehrere Unfälle: Starke Verkehrsbeeinträchtigung auf OWD

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Mitte / Brackwede - Am Mittwochmorgen, 16.11.2022, kam es in kurzer zeitlicher Abfolge zu mehreren Unfällen auf dem Ostwestfalendamm, in Richtung Innenstadt, mit Sachschaden. Durch die Unfallaufnahmen entwickelten sich erhebliche Verkehrsverzögerungen.

Nach derzeitigen Erkenntnissen ereigneten sich mehrere Auffahrunfällen, bei denen ein zu geringer Abstand zum vorausfahrenden Fahrzeug bei der vorliegenden Witterung ursächlich sein könnte.

Um 07:35 Uhr fuhr ein BMW 318d in Höhe der stationären Geschwindigkeitsmessanlage einem VW Golf auf, der wiederum auf einen vor ihm fahrenden Mercedes Benz aufgeschoben wurden. Es entstand ein Sachschaden von rund 10.000 Euro. Der BMW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Gegen 07:40 Uhr kam es zu zwei weiteren Unfällen auf dem Ostwestfalendamm. In Höhe des stationären Geschwindigkeitsmessanlage fuhr ein Opel Adam auf einen vor ihm fahrenden Opel Astra auf, der wiederum auf einen Fiat 500 aufgeschoben wurde. Die Pkw blieben fahrbereit bei einem Sachschaden in Höhe von rund 5000 Euro. Rund 50 Meter vor der Kollision kam es zur selben Zeit zu einem Auffahrunfall von vier Pkw. Ein 1er BMW fuhr einem VW T-Cross auf. Dieser kollidierte mit einem vor ihm fahrenden VW Up und einem Hyundai Tucson. Der VW Up war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Der Gesamtschaden wird auf rund 14.000 Euro geschätzt.

Wenig später, gegen 07:55 Uhr, kollidierte ein Toyota Aygo mit einer Mercedes E-Klasse, als diese verkehrsbedingt abbremsen musste. Bei dem Unfall in Höhe der Graphia Brücke entstand ein Sachschaden von rund 10.000 Euro. Beide Fahrzeuge wurden abgeschleppt.

Im Rückstau kam es dann gegen 08:45 Uhr zu einem weiteren Auffahrunfall. Etwa 200 Meter hinter der Zufahrt Quelle kollidierten ein VW Golf und ein Volvo V40. Es entstand ein Sachschaden von rund 500 Euro. Beide Fahrzeuge blieben fahrbereit.

Aufgrund des zunehmenden Rückstaus im Zuge der Unfallaufnahmen, wurden die Zufahrten Südring und Quelle zeitweise gesperrt. Durch den ausweichenden Verkehr kam es auf der Gütersloher Straße zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell