Polizei Bielefeld

POL-BI: Handy am helllichten Tag geraubt - Zeugen gesucht

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Sennestadt-

Ein Täter entriss am Dienstag, 15.11.2022, einem Bielefelder das Handy und flüchtete in die Waldanlage des Bullerbachtals

Ein 18-jähriger Bielefelder befand sich zwischen 13:15 Uhr und 13:25 Uhr auf der Rheinallee, aus Richtung Vennhofallee kommend in Richtung Neckarweg gehend, auf dem Heimweg. Während des Gehens spielte er auf seinem IPhone. Als er die Hausnummern 20 und 22 passierte, wurde er von hinten angegriffen. Der Unbekannte griff von hinten an der rechten Körperseite des Bielefelders vorbei und fasste nach seinem Handy. Nach kurzem Gerangel um das Mobiltelefon, entriss der Täter ihm das Smartphone und rannte über den Fußweg zwischen den Häusern 20-24 in Richtung Bullerbachweg. Der 18-Jährige versuchte ihm zu folgen und konnte noch sehen, wie der Flüchtende am Bullerbach nach links abbog und in die Waldanlage des Bullerbachtales entkam.

Das Opfer beschrieb den männlichen Täter mit dunkler Hautfarbe als ungefähr 18 Jahre alt, schlank und circa 180 cm groß. Er trug zur Tatzeit einen blauen medizinischen Mund-Nasen-Schutz, einen schwarzen Kapuzenpullover mit der Kapuze über den Kopf gezogen und eine Jeanshose.

Zeugenhinweise nimmt das Kriminalkommissariat 14 unter 0521-545-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell