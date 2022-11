Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Remseck am Neckar: Verkehrsunfall mit verletzter Person

Ludwigsburg (ots)

Am Samstagabend gegen 22:00 Uhr befuhr die 22-jährige Lenkerin eines Peugeot 107 die Landstraße 1140 / Ludwigsburger Straße aus Richtung Oßweil kommend in Richtung Neckargröningen. An der Kreuzung zur Remstalstraße wollte Sie diese queren und weiter nach Neckargröningen fahren. Aufgrund der Uhrzeit war die Ampelanlage dort bereits deaktiviert, weshalb die Vorfahrtsregelung durch Verkehrszeichen erfolgte. Beim Einfahren in die Kreuzung übersah die Peugeot-Fahrerin den von rechts aus Richtung Neckarrems kommenden, vorfahrtsbevorrechtigten 60-jährigen Lenker eines VOLVO XC60 und kollidierte mit diesem. Durch den Zusammenprall wurde die Unfallverursacherin leicht verletzt, sie wurde zur genaueren Untersuchung durch einen hinzugerufenen Rettungswagen in ein Krankenhaus transportiert. Der Peugeot der Unfallverursacherin musste von der Unfallstelle abgeschleppt werden, es entstand ein Gesamtsachschaden von ca. 11.000 Euro.

