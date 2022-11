Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: Fußgänger von Fahrzeug angefahren

Ludwigsburg (ots)

Am Samstag gegen 18 Uhr wollte ein 57jähriger Mercedes-Fahrer aus einer Hofeinfahrt in der Karlstraße nach links in Richtung Herrenberger Straße einfahren. Da aus Richtung Talstraße ein Linienbus kam, musste der Mercedes-Fahrer anhalten und diesen vorbeilassen. Nachdem der Linienbus vorbeigefahren war, fuhr der Mercedes-Fahrer wieder an. Zur gleichen Zeit verließ ein 53jähriger Fußgänger die Gaststätte gegenüber der Grundstücksausfahrt und wollte die Karlstraße auf geradem Weg überqueren. Auch er musste zunächst den Linienbus passieren lassen und lief dann los. Da sich beide Beteiligte offensichtlich übersehen hatten, kam es auf der Karlstraße zum Zusammenstoß. Der Fußgänger stürzte hierbei und wurde schwer verletzt, er kam mit dem hinzugerufenen Rettungsdienst in ein nahegelegenes Krankenhaus. Für die Unfallaufnahme musste die Karlstraße für die Dauer von einer Stunde voll gesperrt werden. Am Mercedes entstand kein Sachschaden. Vor Ort waren neben einem Rettungswagen zudem ein Notarzt sowie drei Streifen des Polizeireviers Böblingen und der Verkehrspolizei Ludwigsburg eingesetzt. Die Ermittlungen zur Schwere der Verletzungen und der genauen Unfallumstände dauern derzeit noch an.

