Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: BAB 8

Gemarkung Leonberg: Vor den Augen der Polizei auf der Autobahn verunglückt

Ludwigsburg (ots)

Am Samstagvormittag kam es kurz nach 10 Uhr zu einem Unfall auf der Autobahn 8 zwischen den Anschlussstellen Leonberg-West und Rutesheim. Ein 55-jähriger Fahrer eines Pkw Mercedes AMG befuhr die linke der drei Fahrspuren in Fahrtrichtung Karlsruhe. Als er gerade zu einem Streifenwagen aufschloss, welcher die mittlere Fahrspur in gleicher Richtung befuhr, platzte dem AMG plötzlich ein Reifen. Der Pkw kam ins Schleudern und fuhr links auf die Betonleitwand auf. Zu einer Kollision mit dem Polizeifahrzeug kam es nicht. Die Beamten übernahmen vor Ort die Unfallaufnahme. Der verunglückte Mercedes musste abgeschleppt werden. Es entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von ca. 65.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell