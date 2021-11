Polizei Gütersloh

POL-GT: Einbrecher kauern auf Dach - Paderborner Diensthund nimmt Fährte auf

Gütersloh (ots)

Rheda-Wiedenbrück (FK) - Am Montagabend (15.11., 19.45 Uhr) wurde die Polizei von Zeugen über verdächtigte Personen an einer Firma an der Kapellenstraße informiert. Das Gebäude wurde durch die Polizei unmittelbar umstellt. Zur Suche nach den verdächtigen Personen wurde ein Diensthund der Kreispolizeibehörde Paderborn eingesetzt, welcher an einer Gebäudeseite anschlug. Mit Hilfe einer Drohne der ortsansässigen Freiwilligen Feuerwehr konnten letztendlich die zwei verdächtigen Personen an der ausgemachten Gebäudeseite auf dem Dach liegend ausgemacht werden. Es folgte eine vorläufige Festnahme der 37- und 46- Jahre alten Männer aus Rumänien. An dem Gebäude konnten im Anschluss frische Hebelspuren und ein geöffnetes Fenster festgestellt werden. Zudem wurden Teile der Firma offensichtlich durchsucht. Ein Strafverfahren gegen die Männer ohne festen Wohnsitz in Deutschland wurde eingeleitet. Sie werden am Dienstagnachmittag einem Haftrichter vorgeführt.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell