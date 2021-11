Polizei Gütersloh

POL-GT: 23 Jähriger fährt in Verl auf den Acker

Gütersloh (ots)

Verl (GA) - Am Montagabend, (15.11.,19.12 Uhr) kam ein 23-jähriger Autofahrer mit seinem Honda Accord aus bisher noch unbekannter Ursache an der Kreuzung Westerwieher Straße/Südstraße in der langgezogenen Linkskurve von der Fahrbahn ab und schleuderte auf den dortigen Acker. Der Fahrer verletze sich dabei leicht. Er wurde durch Rettungskräfte am Unfallort erstversorgt. Der PKW war nicht mehr fahrbereit. Der geschätzte Sachschaden liegt bei 7500 Euro.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell