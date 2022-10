BPOL-TR: Personenkontrollen im Bereich Prüm

Trier (ots) - Am Samstagabend soll es am Hauptbahnhof Trier zu einer sexuellen Belästigung einer 16-jährigen gekommen sein. Ein 23-jähriger Mann steht im Verdacht, die Jugendliche mehrfach gegen ihren Willen an Schulter, Gesäß und Oberschenkel angefasst zu haben. Nach zweifelsfreier Identifizierung durch die Geschädigte wurde der Tatverdächtige noch am ...

