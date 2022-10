BPOL-TR: 200 qm Graffiti - Bundespolizei sucht Zeugen

Brohl-Lützing (ots) - Am Donnerstagabend, gegen 21:10 Uhr, ereignete sich in der Regionalbahn 25438, kurz vor Halt am Bahnhof Brohl-Lützing, eine tätliche Auseinandersetzung zwischen zwei Männern. Derzeitigen Ermittlungen zufolge kam es zwischen zwei 52- und 31-jährigen Reisenden zu einem verbalen Schlagabtausch, welcher in eine körperliche Auseinandersetzung mittels Faustschlägen mündete. Weitere im Zug ...

