Bundespolizeiinspektion Trier

BPOL-TR: Zeugenaufruf nach Körperverletzung in Regionalbahn

Brohl-Lützing (ots)

Am Donnerstagabend, gegen 21:10 Uhr, ereignete sich in der Regionalbahn 25438, kurz vor Halt am Bahnhof Brohl-Lützing, eine tätliche Auseinandersetzung zwischen zwei Männern.

Derzeitigen Ermittlungen zufolge kam es zwischen zwei 52- und 31-jährigen Reisenden zu einem verbalen Schlagabtausch, welcher in eine körperliche Auseinandersetzung mittels Faustschlägen mündete. Weitere im Zug befindliche Reisende griffen schließlich ein und trennten die beiden Männer.

Nach Ausstieg am Bahnhof Brohl-Lützing bemerkte der 31-Jährige, der in Begleitung eines Bekannten war, eine blutende Wunde im Bauchbereich. Eine ärztliche Versorgung der Wunde erfolgte vor Ort. Ob diese infolge der Auseinandersetzung zugefügt wurde oder ob es sich um eine ältere Verletzung handelt ist Gegenstand weiterer Ermittlungen.

Reisende, die den Vorfall beobachtet, bzw. Bild- oder Videoaufnahmen gefertigt haben, werden gebeten sich mit der Bundespolizei Trier unter 0651 - 43678-0 in Verbindung zu setzen. Hier ist insbesondere von Bedeutung, ob bei der Auseinandersetzung ein Messer oder sonstiger gefährlicher Gegenstand benutzt wurde.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Trier, übermittelt durch news aktuell