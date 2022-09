BPOL-TR: Rind im Gleis sorgt für Zugverspätungen

Trier/Speicher (ots) - Nach zweijähriger coronabedingter Auszeit fand am Donnerstag, 15.9.2022, in nunmehr 21. Auflage, das Vergleichsschießen der Bundespolizeiinspektion Trier in der Schießanlage Speicher statt. Es traten insgesamt 27 Mannschaften von Sicherheitsbehörden aus dem Inland, sowie aus Luxemburg, Belgien, England, der Schweiz und den USA an. Als Sieger ...

mehr