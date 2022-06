POL-NB: Diebstahl eines PKW VW Passat im Seebad Ahlbeck (LK Vorpommern-Greifswald)

Stralsund (ots) - Am 10.06.2022, gegen 18:50 Uhr, wurde der Polizei bekannt, dass es zu einer Rauchentwicklung im Keller eines Mehrfamilienhauses im Leo- Tolstoi- Weg 4 in Stralsund gekommen ist. Nach derzeitigem Kenntnisstand wurde durch bislang unbekannte Täter Unrat in einem Kellerraum in Brand gesetzt. Die Kameraden der Stralsunder Feuerwehr konnten diesen innerhalb weniger Minuten löschen, so dass die Flammen nicht ...

mehr