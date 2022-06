Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Brand im Keller eines Mehrfamilienhauses in Stralsund

Stralsund (ots)

Am 10.06.2022, gegen 18:50 Uhr, wurde der Polizei bekannt, dass es zu einer Rauchentwicklung im Keller eines Mehrfamilienhauses im Leo- Tolstoi- Weg 4 in Stralsund gekommen ist. Nach derzeitigem Kenntnisstand wurde durch bislang unbekannte Täter Unrat in einem Kellerraum in Brand gesetzt. Die Kameraden der Stralsunder Feuerwehr konnten diesen innerhalb weniger Minuten löschen, so dass die Flammen nicht auf die Wohnungen bzw. wesentliche Bestandteile des Mehrfamilienhauses übergreifen konnten. Personen wurden nicht verletzt und es brauchten keine Bewohner evakuiert werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 100 Euro. Der Kriminaldauerdienst aus Stralsund führte vor Ort die Ermittlungen und war zur Spurensuche eingesetzt. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich an das Polizeihauptrevier Stralsund unter 03831/2890-624, die Internetwache der Landespolizei M-V unter www.polizei.mvnet.de oder aber jede andere Polizeidienststelle zu wenden. Holger Bahls Polizeihauptkommissar Polizeipräsidium Neubrandenburg Dezernat 1, Einsatzleitstelle Polizeiführer vom Dienst Tel.: 0395/5582-2223 Fax: 0395/5582-2026 E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv

