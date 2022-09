POL-OG: Lahr - Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung

Achern (ots) - Einen Sachschaden von etwa 3.000 Euro hatte die Besitzerin eines Seat am Mittwochnachmittag während des Parkens in der Kaiser-Wilhelm-Straße zu beklagen. Im Zeitraum von etwa 16 Uhr bis 16:15 Uhr stellte die 59-Jährige ihr Fahrzeug ordnungsgemäß in einer Parkbucht eines Kaufhauses ab. Beim Zurückkehren musste die Frau Beschädigungen an der rechten Autotür, in Form von Eindellungen und Kratzern ...

