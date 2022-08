Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Brandstiftung an Auto - Polizei sucht Zeugen

Mönchengladbach (ots)

Auf einem Parkplatz an der Straße An der Stadtmauer hat ein Auto am frühen Samstagmorgen, 27. August, durch Feuer einen Totalschaden erlitten. Die Kriminalpolizei geht von Brandstiftung aus und sucht Zeugen.

Zeugen meldeten gegen das brennende Auto gegen 3.50 Uhr. Die eintreffenden Polizistinnen und Polizisten übernahmen das erste Löschen der Flammen, die eintreffende Feuerwehr übernahm anschließend die Löscharbeiten. Die Polizisten stellten das Auto, einen schwarzen VW Touran, sicher und informierten den Halter.

Die Kriminalpolizei geht davon aus, dass das Feuer kurz zuvor vorsätzlich gelegt wurde und ermittelt wegen Brandstiftung. Die Ermittler fragen: Wem ist in dem Bereich zur Tatzeit oder kurz zuvor eine Person aufgefallen, die sich verdächtig in dem Bereich verhalten oder in der Nähe von Fahrzeugen aufgehalten hat? Hinweise an 02161-290. (cw)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell