Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Waldenbuch: Zwei Verletzte und hoher Sachschaden nach Verkehrsunfall

Ludwigsburg (ots)

Am Samstag gegen 11:20 Uhr fuhr der 48-jährige Lenker eines VW Amarok von einem Grundstück in der Bonholzstraße in den fließenden Verkehr ein und übersah hierbei einen von rechts herannahenden Fiat Panda. Auf Höhe der Einmündung zur Straße "Im Meißel" kam es zum frontalen Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, wodurch der 67-jährige Lenker des Fiats und seine 65-jährige Beifahrerin leicht verletzt wurden. Die beiden wurden durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 12.500 Euro. Auslaufende Betriebsstoffe wurden durch Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr Waldenbuch abgebunden. Das Polizeirevier Böblingen war mit zwei Streifenwagenbesatzungen vor Ort.

