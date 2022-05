Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0292 --Tödlicher Messerangriff--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen-Gröpelingen, OT Gröpelingen Zeit: 14.05.2022, 22.35 Uhr

Ein 27 Jahre alter Mann steht in Verdacht, am Samstagabend in Gröpelingen mit einem Messer auf einen 43-Jährigen eingestochen zu haben. Dieser erlag später im Krankenhaus seinen Verletzungen. Die Polizei Bremen nahm den Angreifer fest.

Nach derzeitigen Erkenntnissen lebten beide Männer in einem Wohngemeinschaftshaus in Gröpelingen. Der Beschuldigte wird verdächtigt, aus bislang ungeklärter Ursache den 43-Jährigen mit einem Messer im Haus angegriffen und tödlich verletzt zu haben. Ein Rettungswagen brachte den Verletzten in ein Krankenhaus wo er verstarb. Die Einsatzkräfte nahmen den 27-jährigen mutmaßlichen Täter noch im Haus fest.

Die weiteren Ermittlungen der Mordkommission dauern an.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell