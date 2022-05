Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0290 --Werder Bremen gegen Jahn Regensburg--

Bremen (ots)

Ort: Bremen-wohninvest Weserstadion Zeit: 15.05.2022, 15.30 Uhr

Am Sonntag um 15.30 Uhr spielt Werder Bremen zu Hause gegen Jahn Regensburg. Der Veranstalter rechnet mit einem ausverkauften Stadion.

Die Polizei Bremen bereitet sich an diesem Tag je nach Spielausgang auf verschiedene Szenarien vor, stellt sich personell und taktisch entsprechend auf und ist in enger Abstimmung mit anderen Behörden, dem Verein und dem Ordnungsdienst im Stadion. Die Polizei warnt in diesem Zusammenhang vor einem sogenannten Platzsturm. Hier kann es auf engster Fläche zu unkontrollierbaren gefährlichen Situationen kommen.

Mit Verkehrsbehinderungen, insbesondere rund ums Weserstadion, ist zu rechnen. Es wird wieder das bekannte Verkehrskonzept angewendet. Das heißt, der Osterdeich wird für den Individualverkehr zwischen Sielwall und Stader Straße cirka zweieinhalb Stunden vor und etwa eine Stunde nach Spielende gesperrt. Die Polizei Bremen empfiehlt daher den mit Fahrzeugen anreisenden Zuschauern, den angebotenen Park+Ride-Verkehr vom Hemelinger Hafendamm aus zu nutzen.

Im Umfeld von Fußballspielen kommt es immer wieder auch zu Autoaufbrüchen. Bitte lassen Sie keine Wertgegenstände in den Fahrzeugen zurück. Die Parkplätze am Stadion stehen nach wie vor nur Berechtigten mit entsprechendem Parkausweis zur Verfügung.

Wir wünschen allen Fußballfans einen tollen Nachmittag und setzen unabhängig vom Spielausgang auf ein faires und friedliches Miteinander.

