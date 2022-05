Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0291 --Kripo ermittelt nach Wohnungsbrand--

Bremen (ots)

Ort: Bremen-Huchting, OT Sodenmatt, Middelburger Straße Zeit: 13.05.2022, 14.10 Uhr

Nach einem Feuer am Freitag in einem Mehrparteienhaus in Bremen-Huchting hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Aus bisher ungeklärter Ursache brannte das Zimmer in einer Wohnung im zweiten Obergeschoss in der Middelburger Straße. In der Wohnung befanden sich zwei sechs und zehn Jahre alte Kinder, die von Mitbewohnern des Hauses rechtzeitig hinausgebracht wurden. Eine 42 Jahre alte Frau aus der dritten Etage wurde von der Feuerwehr aus dem Haus geführt. Sie wurde leicht verletzt und zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der zehnjährige Junge teilte den Einsatzkräften mit, dass von einer unbekannten Person ein nicht näher beschriebener Gegenstand durch sein offenes Fenster geworfen wurde und das Bett entflammte. Die Ermittlungen diesbezüglich dauern an. Die Polizei fragt: Wer hat in der Middelburger Straße am Freitagnachmittag verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter 0421 362-3888 entgegen.

