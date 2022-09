Polizei Düren

POL-DN: Einbruch am helllichten Tag

Inden (ots)

In Altdorf sind Unbekannte am Montag (05.09.2022) in ein Einfamilienhaus in der Straße Gronental eingebrochen. Sie verschafften sich am Vormittag Zutritt zu dem Haus. Dann durchsuchten sie mehrere Räume.

Zwischen 08:30 Uhr und 14:20 Uhr hebelten der oder die Täter die Terrassentür des Hauses auf, um sich Zutritt zu verschaffen. Vor Ort durchsuchten sie einige Schränke und Schubladen. Dann flüchteten sie. Ob und wie viel Beute die Täter machen konnten, ist bisher unklar.

Wer im oben genannten Tatzeitraum etwas Verdächtiges beobachtet hat, wird gebeten sich unter der Telefonnummer 02421 949-6425 bei der Polizei zu melden.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell