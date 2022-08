Wilhelmshaven (ots) - In der Nacht zum 23.08.2022 hebelten bislang unbekannte Täter gewaltsam das Fenster zu einer Orthopädiepraxis in der Preußenstraße auf und gelangten so in den Kundenbereich. Hier wird aus der Kasse ein kleiner dreistelliger Bargeldbetrag entwendet. Im Anschluss wird die gesamte Praxis samt Büroräumen durchsucht. Personen, die sachdienliche ...

mehr