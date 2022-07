Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Bietigheim, K3737 - Trunkenheitsfahrt endet in Verkehrsunfall

Bietigheim (ots)

Die Trunkenheitsfahrt eines 31-jährigen Mercedes-Fahrers endete Donnerstagnacht in einem Verkehrsunfall, der leichte Verletzungen und einen Sachschaden von rund 10.500 Euro zur Folge hatte. Der Mann war gegen 0:40 Uhr auf der K3737 von Elchesheim kommend in Richtung Bietigheim unterwegs und kam offenbar aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit von der Fahrbahn ab und blieb in einer Böschung mit seinem Fahrzeug liegen. Der dort befindliche Strommast wurde dadurch beschädigt. Nachdem die Polizeibeamten an der Unfallstelle eintrafen, konnten sie bei dem Mann deutlichen Atemalkoholgeruch wahrnehmen, weshalb sie daraufhin einen Alkoholtest durchführten, der einen Wert von circa 2 Promille ergab. Der 31-Jährige wurde zur Behandlung und Blutabnahme mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Er kann sich auf strafrechtliche Konsequenzen gefasst machen.

/ab

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell