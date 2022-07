Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Friesenheim - Kinder schütten Öl aus - Update 14. Juli 2022

Friesenheim (ots)

Die polizeilichen Ermittlungen haben ergeben, dass die beiden Kinder im Bereich eines Altglascontainer mit einem dort abgestellten 10 Liter Kanister Altöl hantiert und im dortigen Bereich eine Wasserpfütze verunreinigt hatten. Bei der Übermittlung der Örtlichkeit wurde zunächst der Sportplatz sowie der Zuschauerbereich benannt, was sich aber in der Folge nicht bestätigte, da ein kleiner Bereich vor dem Container betroffen war. Zeugen hatten der Polizei am Freitagabend mitgeteilt, dass mehrere Kanister Öl durch zwei Kinder ausgeleert worden waren, was sich im Laufe der Ermittlungen auf den zuvor durch Unbekannte illegal entsorgten 10 Liter Kanister beschränkte. Nach Auskunft der Feuerwehr ist kein Umweltschaden entstanden, dennoch mussten mehr als 100 Kilogramm verunreinigtes Material abgetragen werden. Bezüglich der Regulierung der Kosten setzt sich die Feuerwehr mit den Eltern in Verbindung.

Ursprungsmeldung vom 02.07.2022, 09:19 Uhr

POL-OG: Friesenheim - Kinder schütten Öl aus

Friesenheim Am Freitagabend erlaubten sich zwei Jungs im Alter von 10 Jahren auf dem Sportplatz in Friesenheim-Oberschopfheim einen Scherz, der die Grenze des Erlaubten überschritt. Kurz nach 20:00 Uhr leerten sie mehrere Kanister Öl auf dem Sportplatz und dem Zuschauerbereich aus. Die Feuerwehr musste das Öl abbinden, um eine größere Verunreinigung und Umweltgefahr zu verhindern. Die Rechnung für den Feuerwehreinsatz bekommen die Eltern übersandt. Ob den Kindern dafür das Taschengeld gestrichen wird wurde nicht bekannt.

