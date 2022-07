Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rust - Streit

Rust (ots)

In einem Freizeitpark in Rust kam es am Mittwochnachmittag im Eingangsbereich einer Attraktion zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Frauen. Nach derzeitigem Sachstand sollen zwei 32 und 35 Jahre alte Französinnen zunächst gedrängelt und sich anschließend aggressiv gegen eine 49 Jahre alte Beschwerdeführerin gerichtet haben. Alle drei Frauen trugen bei dem anschließenden körperlich ausgetragenen Disput leichte Blessuren davon. Die Beamten des Polizeipostens Rust haben die Ermittlungen aufgenommen.

/ya

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell