Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Bühl - Kind auf dem Fahrrad übersehen, Zeugen gesucht

Bühl (ots)

Ein 25-jähriger Fahrer eines VWs übersah am Mittwoch bei der Einfahrt auf einen Parkplatz in der Güterstraße ein derzeit unbekanntes Kind, welches mit einem Fahrrad den Gehweg vom Bahnhof kommend in Richtung Netto befuhr. Es kam zu einer Kollision, bei dem der kleine Junge zu Boden stürzte und sich angeblich leicht verletzte. Daraufhin sei der Mann aus dem Auto ausgestiegen, um sich um ihn zu kümmern. Der Kleine gab an, unversehrt zu sein und setzte seine Fahrt daraufhin in Richtung-Netto-Markt fort. Da die Identität des kleinen Jungen derzeit nicht bekannt ist, werden mögliche Zeugen gebeten, sich mit dem Polizeirevier Bühl unter der Telefonnummer 07223 99097-0 in Verbindung zu setzen. Der circa 10 bis 12 Jahre alte blonde Junge, soll zum Tatzeitpunkt eine Brille, ein rotes T-Shirt und blaue Jeansshorts sowie einen Fahrradhelm getragen haben.

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell