POL-OG: Achern - Unfall mit Fahrerflucht, Zeugenhinweise erbeten

Renchen (ots) - Eine 31-Jährige befuhr am Dienstag mit ihrem Peugeot die L89 von Oberkirch in Richtung Renchen, als sie in einer leichten Rechtskurve aus bisher ungeklärter Ursache nach links auf die Gegenfahrbahn kam. Unglücklicherweise kollidierte sie dabei mit einer 17-Jährigen auf ihrem Kleinkraftrad, die ihr auf der Gegenspur entgegenkam. Die junge Frau wurde durch den Aufprall offenbar in ein angrenzendes Feld ...

