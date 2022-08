Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Einbruch in eine Orthopädiepraxis in Fedderwardergroden

Wilhelmshaven (ots)

In der Nacht zum 23.08.2022 hebelten bislang unbekannte Täter gewaltsam das Fenster zu einer Orthopädiepraxis in der Preußenstraße auf und gelangten so in den Kundenbereich. Hier wird aus der Kasse ein kleiner dreistelliger Bargeldbetrag entwendet. Im Anschluss wird die gesamte Praxis samt Büroräumen durchsucht. Personen, die sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Wilhelmshaven, Tel.: 04421 942-0 in Verbindung zu setzen

