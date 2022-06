LPI-GTH: Scheibe eingeschlagen- Zeugensuche

Arnstadt (ots) - Heute Morgen, gegen 10.30 Uhr wollte ein 48-Jähriger mit einem Radlader eine Palette mit Steingut auf einen in der Marlittstraße geparkten Anhänger eines Gespannes eines 26-Jährigen laden. Dabei kam der Radlader aus dem Gleichgewicht und kippte nach vorn auf das Gespann des 26 Jahre alten Mannes. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden, Personen wurden nicht verletzt. (jd) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion ...

