POL-WHV: Verkehrsunfall in der Zeteler Marsch

Zetel (ots) - In der Nacht vom 21. auf den 22. August 2022 wurde versucht, in eine Pizzeria in der Mühlenstraße in Neuenburg, einzubrechen. Der Versuch, sich gewaltsam Zugang zu dem Verkaufsraum zu verschaffen misslang, sodass kein Diebesgut erlangt werden konnte. Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich mit der Polizei in Varel unter 04451-923-0 in Verbindung zu setzen. Rückfragen ...

