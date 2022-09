POL-DN: Einbruch in Lagerhalle und Fahrzeugdiebstahl

Düren (ots) - Bislang Unbekannte entwendeten am vergangenen Wochenende bei einem Autohaus bei zehn Pkw die Katalysatoren. Wie erst gestern bekannt wurde, begaben sich die Diebe im Zeitraum von Freitag (02.09.2022) bis Sonntag (04.06.2022) auf das Gelände eine Autohauses in der Willi-Bleicher-Straße und entwendeten hier an zehn Pkw, darunter ein Kundenfahrzeug welches am Fahrbahnrand der Willi-Bleicher-Straße ...

