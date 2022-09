POL-DN: Zehn Katalysatoren entwendet

Nideggen (ots) - In Schmidt sind Unbekannte in der Nacht auf Sonntag in ein Einfamilienhaus in der Harscheidter Straße eingebrochen. Sie durchwühlten einige Schränke und Schubladen. Dann flüchteten sie unerkannt mit ihrer Beute. Der oder die Täter sind in der Nacht zum Sonntag (04.09.2022) in das Haus eingedrungen. Die Bewohner waren zum Tatzeitpunkt nicht zuhause. Die Einbrecher hatten sich durch die Terrassentür ...

