Polizei Düren

POL-DN: Einbruch in Einfamilienhaus

Nideggen (ots)

In Schmidt sind Unbekannte in der Nacht auf Sonntag in ein Einfamilienhaus in der Harscheidter Straße eingebrochen. Sie durchwühlten einige Schränke und Schubladen. Dann flüchteten sie unerkannt mit ihrer Beute.

Der oder die Täter sind in der Nacht zum Sonntag (04.09.2022) in das Haus eingedrungen. Die Bewohner waren zum Tatzeitpunkt nicht zuhause. Die Einbrecher hatten sich durch die Terrassentür Zugang zu dem Haus verschafft. Sie durchwühlten dann in mehreren Zimmer Schubladen und Schränke. Unter anderem mit Bargeld, einem Laptop und Schmuck konnten sie unerkannt flüchten. Die Schadenshöhe ist bislang unbekannt.

Zeugen, die etwas Auffälliges beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Düren unter 02421 949-6425 zu melden.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell