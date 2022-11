Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Oberndorf am Neckar, Bochingen) Fahrzeuglack eines Audis beschädigt und Embleme entwendet - Polizei bittet um Hinweise

Oberndorf am Neckar, Bochingen, Lkr. Rottweil (ots)

Im Zeitraum von Sonntagnachmittag, 14 Uhr, bis Montagnachmittag, 15 Uhr, hat ein unbekannter Täter von einem in der Scheuergasse geparkten Audi beidseitig die Schriftembleme "S-Line" abgekratzt und dabei den Fahrzeuglack des Autos beschädigt. Am Audi entstand dabei Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Die beiden Schriftembleme nahm der Täter an sich. Die Polizei Oberndorf (07423 8101-0) ermittelt nun wegen der begangenen Sachbeschädigung an dem Audi und wegen des Diebstahls der beiden Auto-Embleme und bittet um sachdienliche Hinweise.

