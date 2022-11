POL-KN: (Konstanz, B33) Nötigung im Straßenverkehr - Polizei sucht weitere Geschädigte und Zeugen

Gottmadingen (ots) - Am vergangenen Freitag, zwischen 14:30 Uhr und 16:00 Uhr, ist es auf der Breslauer Straße zu einer Unfallflucht gekommen. Ein unbekannter Autofahrer streifte einen am Fahrbahnrand geparkten roten Mazda über nahezu die komplette linke Fahrzeugseite. Ohne sich um den Schaden in Höhe von ...

mehr