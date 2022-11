Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Unfall an der Ecke Zähringerplatz und Friedrichstraße

Konstanz (ots)

Am Montagmittag hat sich auf der Ecke Zähringerplatz und Friedrichstraße ein Unfall zwischen einem Auto und einer Radfahrerin ereignet. Ein 54-jähriger Renault-Fahrer bog vom Zähringerplatz kommend verbotswidrig nach rechts auf die Friedrichstraße ab. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einer in Richtung Wollmatinger Straße fahrenden 33-jährigen Radlerin, die auf dem rechtsseitigen Radweg unterwegs war. Die junge Frau stürzte, blieb aber glücklicherweise unverletzt. An Auto und Fahrrad entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt mehreren hundert Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell