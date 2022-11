Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) E-Scooter stößt mit Krankenfahrstuhl zusammen

Am Montagmittag sind auf der Kreuzung Petershauser Straße und Markgrafenstraße ein E-Scooter und ein Krankenfahrstuhl zusammengestoßen. Ein 91-jähriger bog mit seinem Krankenfahrstuhl aus der Markgrafenstraße kommend nach links auf die Petershauser Straße ab. Zur gleichen Zeit fuhr eine 38-jährige mit einem E-Scooter auf der Petershauser Straße in Richtung Seerhein. Die beiden Fahrzeuge kollidierten auf der Kreuzung. Die 38-Jährige konnte den Zusammenstoß trotz Vollbremsung nicht mehr verhindern und stürzte. Beide Fahrer erlitten Verletzungen und mussten zur Untersuchung in eine Klinik.

