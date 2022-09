Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Falsche Caritas-Mitarbeiterin

Werl (ots)

Am Samstagnachmittag kam es gegen 15 Uhr zu einem Diebstahl in der Wohnanlage der Caritas in der Straße Steinergraben. Dort klingelte eine bislang unbekannte Täterin bei einer dort lebenden Seniorin und gab sich als Mitarbeiterin der Caritas aus. Sie verwickelte die 87-Jährige Werlerin in ein Gespräch und betrat die Wohnung, um sich anschließend in sämtlichen Zimmern umzuschauen. Die Seniorin wurde schließlich misstrauisch und bat die angebliche Caritas Mitarbeiterin, die Wohnung zu verlassen. Erst später stellte sie den Diebstahl eines Schmuckstückes fest. Zu einem gleichgelagerten Fall kam es am Sonntag, ebenfalls in der Wohnanlage im Steinergraben, bei einem dort lebenden Ehepaar. Auch hier gab sich die unbekannte Frau als Mitarbeiterin der Caritas aus und erschlich sich den Zutritt zur Wohnung. Die Frau kann wie folgt beschrieben werden: Etwa 25-30 Jahre alt, sehr schlank, dunkelblonde, kurze Haare. Bekleidet war die Frau mit einer gestreiften Bluse. Zeugen, die Hinweise zu der verdächtigen Frau geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02922 91000 zu melden.(dk)

