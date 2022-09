POL-SO: Dreister Diebstahl

Möhnesee (ots) - Am Sonntag, gegen 14.45 Uhr, kam es in der Linkstraße in Delecke zu einer Verkehrsunfallflucht. Eine 29-jährige Autofahrerin aus Arnsberg fuhr mit ihrem schwarzen Renault Clio in Richtung Körbecke. Beim Verlassen des Kreisverkehrs in Delecke kam ihr ein grauer Pkw entgegen. Dieser touchierte den Renault der 29-Jährigen und setzte seine Fahrt anschließend fort, ohne sich um den entstandenen Schaden ...

